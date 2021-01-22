79 нардепов оставят без денег за прогулы. Полный список штрафников
Регламентный Комитет парламента обратился к спикеру Дмитрию Разумкову с требованием лишить выплат на исполнение депутатских полномочий 79 парламентариев, так как в декабре 2020 года они пропустили более 30% голосований в Раде или же более 50% заседаний парламентских Комитетов.
Сообщает движение "Чесно" в соцсети.
Вот полный список нардепов-прогульщиков
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада готовится сократить число нардепов с 450 до 300.
Так же мы рассказывали, что Раде рекомендовали принять законопроект о регистрации вакцин вслепую.
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