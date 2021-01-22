Такая картина во время заседаний нередка для Рады, фото Страна

Регламентный Комитет парламента обратился к спикеру Дмитрию Разумкову с требованием лишить выплат на исполнение депутатских полномочий 79 парламентариев, так как в декабре 2020 года они пропустили более 30% голосований в Раде или же более 50% заседаний парламентских Комитетов.

Сообщает движение "Чесно" в соцсети.

79 нардепов могут оштрафовать за прогулы

Вот полный список нардепов-прогульщиков

79 нардепов оставят без денег за прогулы

79 нардепов оставят без денег за прогулы

79 нардепов оставят без денег за прогулы

79 нардепов оставят без денег за прогулы

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада готовится сократить число нардепов с 450 до 300.

Так же мы рассказывали, что Раде рекомендовали принять законопроект о регистрации вакцин вслепую

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