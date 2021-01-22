Регламентный Комитет парламента обратился к спикеру Дмитрию Разумкову с требованием лишить выплат на исполнение депутатских полномочий 79 парламентариев, так как в декабре 2020 года они пропустили более 30% голосований в Раде или же более 50% заседаний парламентских Комитетов.

Сообщает движение "Чесно" в соцсети.

Вот полный список нардепов-прогульщиков

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада готовится сократить число нардепов с 450 до 300.

Так же мы рассказывали, что Раде рекомендовали принять законопроект о регистрации вакцин вслепую.