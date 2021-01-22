Президент США Джо Байден активно обустраивает в Белом доме не только свое рабочее место - Овальный кабинет, но и личное пространство, в частности тренажерный зал. Но здесь как раз и возникли некоторые проблемы.

У Секретной службы США появились претензии к президентскому велотренажеру Peloton, который стоит 2 500 долларов.

Об этом передает The New York Times.

Все дело в том, что велотренажер Байдена очень навороченный и продвинутый аппарат. Он оборудован видеокамерой, датчиками, микрофоном и подключен к интернету. Именно это и вызвало проблемы во время подготовки переезда четы Байденов в Белый дом.

Такие велотренажеры позволяют своим владельцам вести онлайн-трансляции во время тренировки и даже участвовать в виртуальных велогонках. Байден активно занимался на нем во время карантина.

Как уверяют эксперты, специалисты Секретной службы уже работают над тем, как обеспечить кибербезопасность велотренажера.

Напомним, что Байден не первый президент, у которого возникают проблемы с виртуальной безопасностью. Так, например, Дональд Трамп не видел ничего опасного в звонках с личного iPhone, а Барак Обама, хотел пользоваться своим телефоном BlackBerry и незащищенным iPad.

Ранее "Страна" сообщала, что Джо Байден продлит договор СНВ-3 с Россией на пять лет.