Президент США Джо Байден продолжает обживаться в Овальном кабинете Белого дома и постепенно избавляется от всего, что может напомнить о его предшественнике.

После смены портретов, штор и ковров, Джо Байден избавился и от специальной кнопки, которой Трамп требовал подать ему диетическую колу.

Об этом передает Телеграм - канал Mash.

"Джо Байден убрал из Овального кабинета кнопку вызова диетической колы. У Трампа под это дело было специальное устройство: нажимаешь - и сотрудник приносит любимый напиток. Байден от такой роскоши решил отказаться", - рассказали журналисты.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Куратор стал президентом" выяснила, что делал Байден в Украине при президенте Обаме и чего ждать от него сейчас.