Байден убрал из Овального кабинета кнопку срочного вызова диетической колы, которую установили для Трампа
Президент США Джо Байден продолжает обживаться в Овальном кабинете Белого дома и постепенно избавляется от всего, что может напомнить о его предшественнике.
После смены портретов, штор и ковров, Джо Байден избавился и от специальной кнопки, которой Трамп требовал подать ему диетическую колу.
Об этом передает Телеграм - канал Mash.
"Джо Байден убрал из Овального кабинета кнопку вызова диетической колы. У Трампа под это дело было специальное устройство: нажимаешь - и сотрудник приносит любимый напиток. Байден от такой роскоши решил отказаться", - рассказали журналисты.
Напомним, ранее "Страна" в материале "Куратор стал президентом" выяснила, что делал Байден в Украине при президенте Обаме и чего ждать от него сейчас.