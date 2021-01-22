Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое Россия планировала задействовать в достройке газопровода "Северный поток - 2", покинуло немецкий порт Росток. Оно направляется к месту прокладки магистрали.

Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

"Фортуна" вышла из порта в четверг, 21 января. К месту работ в Балтийском море судно прибудет вечером 23 января.

Как писала "Страна", 19 января судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус" попали под новые американские санкции вместе с еще шестью судами, в том числе нефтяными танкерами "Максим Горький" и "Сиерра", ходящими под российским флагом.

Мы также сообщали, что 21 января принадлежащее "Газпрому" судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло порт Калининграда и взяло курс на немецкий порт Висмар.