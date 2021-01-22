Президент США Джозеф Байден заявил, что американские власти вводят в связи с пандемией требование уходить на карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом.

Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме в четверг, 21 января.

"В свете появления нового штамма Covid-19, о котором стало известно, мы сейчас вводим новые меры в отношении лиц, прибывающих в США воздушным транспортом из других стран.

В дополнение к ношению маски любому прибывающему в США самолетом из другой страны нужно будет сделать тест еще до посадки, до вылета. А также уходить на карантин, когда они прибывают в Америку", - рассказал президент США.

В частности, Байден не уточнил, насколько продолжительной будет такая самоизоляция для прибывающих в США из-за границы. Также он не пояснил, когда именно новые меры вступят в силу.



Ранее "Страна" сообщала, что Байден подписал указ об отмене запрета на въезд в США граждан мусульманских стран. Ранее они были введены администрацией его предшественника на посту главы государства Дональдом Трампом.

Также напомним, что в марте Трамп запретил въезд в США из всех стран Евросоюза и объявил об экстренных мерах, которые он примет для остановки эпидемии.