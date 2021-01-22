Вслед за главой МВД Арменом Авакововым, который собрался проверить все дома престарелых, министр социальной политики Марина Лазебная также заявила, что во всех областях Украины проверят законность функционирования всех учреждений такого типа.

Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики.

По словам министра соцполитики, проведут работу по выявлению заведений, которых нет в реестре поставщиков социальных услуг, проверят условия проживания и пребывания пожилых людей в учреждениях.

"Мы подключаемся к этой работе и будем работать со всеми регионами", - рассказала Лазебная.

Отметим, что деятельность таких учреждений должны соответствовать согласно закону "О социальных услугах". В частности, субъект хозяйствования является предоставляющим социальных услуг в случае включения его в реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

В частности, те, кто предоставляют социальные услуги, должны соответствовать критериям деятельности поставщиков социальных услуг (постановление Кабинета министров Украины от 03 марта 2020г. № 185), в том числе отвечать противопожарным требованиям.

Напомним, что такое решение было принято после страшного пожара в харьковском доме престарелых. "Страна" опубликовала репортаж о событиях вокруг пожара в доме престарелых в Харькове.

Также мы писали, что в полицию Харькова подали заявление о существовании незаконных домов престарелых еще летом.