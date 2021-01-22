Вступивший 20 января в должность президент США Джо Байден намерен добиваться продления действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Глава Белого дома планирует продлить его на пять лет.

Об этом пишет The Washington Post ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Срок действия СНВ-3 истекает в начале февраля нынешнего года.

В то же время 46-й президент США исключает возможность перезагрузки отношений с Россией. Более того, Вашингтон готовит новые ответные меры в отношении Москвы за ее "безрассудные и агрессивные действия" последних лет. Согласно публикации, Байден запросит у нового директора Национальной разведки Эврил Хэйнс доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы в 2020 году, об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, о возможных выплатах РФ исламскому радикальному движению "Талибан" за убийства американских военнослужащих в Афганистане и о недавних кибератаках на правительственные учреждения в США.

Администрация Байдена стала первой в США со времен распада СССР, отказавшейся от попыток наладить отношения с Россией, сказала бывшая высокопоставленная сотрудница американского разведывательного сообщества Анджела Стент.

После публикации The Washington Post представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что администрация США будет добиваться продления СНВ-3.

"Я могу подтвердить, что мы намерены добиваться продления СНВ-3 на пять лет. Такая возможность предусмотрена соглашением", - сказала она на брифинге.

Псаки добавила, что продление СНВ-3 особенно важно сейчас, в ситуации, когда отношения между США и Россией сложные.

"Это соглашение гарантирует стабильность", - считает она.

Псаки также сказала, что продление СНВ-3 соответствует национальным интересам США.

Договор СНВ-3 между Россией и США, подписанный в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1 550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц. Соглашение обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей.

Как писала "Страна", о намерении Байдена как можно скорее продлить договор члены его команды рассказали в Сенате еще 19 января.

Мы также сообщали, что осенью Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 "без всяких условий" на один год.