Актриса и модель израильского происхождения Яэль Шелбия, которая возглавила список наиболее привлекательных людей планеты в рейтинге "100 самых красивых лиц", рассказала о травле окружающих, вызванной ее внешностью.

Об этом сообщает The Sun в четверг, 21 января.

В частности, 19-летняя девушка возглавила рейтинг 100 наиболее привлекательных людей планеты по версии Independent Critics. Шелбия опередила по количеству набранных голосов тайскую исполнительницу Лису Манобан (Lalisa Manoban), австралийскую модель Мейку Вуллард (Meika Woollard) и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй (Chou Tzu-yu).

Девушка рассказала, что приобретенный титул приносит ей большое количество негатива со стороны других пользователей.

"Я постоянно получаю любовь и поддержку со стороны поклонников, но также мне приходит куча сообщений, должна признаться, не самого приятного содержания. Они писали совершенно обычные для хейтеров издевательства в адрес моей внешности, я стараюсь не обращать на это внимание", - сказала она.

К тому же модель объяснила, что по-настоящему красивым может называться только красивый, добрый, скромный и позитивный человек.

"Когда ты действительно хорош, это видно по глазам, глаза никогда не лгут", - поделилась Шелбия.

Ранее мы сообщали, что по версии развлекательного портала TC Candlerа на первой строчке среди самых красивых женщин оказалась израильская модель и актриса Яэль Шелбиа. Она стала ведущей моделью для Castro с 2017 года и Renuar с 2018 года, снимается в телесериале 'Palmach'.

Также напомним, что актриса пожаловалась на травлю после отказа от съемок. В частности, 64-летняя актриса поделилась подробностями драмы, связанной с ее решением больше никогда не играть Саманту Джонс в "Сексе в большом городе".