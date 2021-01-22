Доктор уточнил, что важно двигаться не в толпе, а среди деревьев - в парке или в лесу. Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Известный украинский врач-педиатр и ведущий Евгений Комаровский рассказал, что опаснее сидеть постоянно дома или выходить на прогулки, "рискуя подхватить Covid-19".

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В частности, доктор в своей постоянной рубрике "Вопрос-ответ" приводит вопрос одного из его подписчиков:

"Работаю дистанционно, из дома почти не выхожу - заказываю в основном доставку товаров под двери квартиры. Но чувствую, что здоровье становится хуже, а в последнее время что-то и людей стал сторониться, желания общаться все меньше. Если честно, уже беспокоюсь за свое психическое состояние… Что вреднее для здоровья - сидеть дома, чтобы не встретиться с коронавирусом, или все же выходить на прогулки с риском заразиться от других людей?", - пишет пользователь.

На что доктор Комаровский ответил, что однозначно ограничивать прогулки не стоит, это неправильно.

"Я все же надеюсь, что вы понимаете элементарные вещи: прогулка - это не стоять на улице в очереди за пивом, прогулка - это гулять на свежем воздухе, двигаться", - заявил доктор.

Также он уточнил, что важно двигаться не в толпе, а среди деревьев - в парке, лесу, гуляя по набережной.

"В общем, если прогулка - это свежий воздух, но не люди вокруг, то гуляйте на здоровье. И гуляйте так как можно дольше - это очень полезно", - добавил врач.
Комаровский рассказал, что опаснее сидеть постоянно дома или выходить на прогулки
Ранее "Страна" сообщала, что доктор Комаровский посоветовал украинцам гулять, несмотря ни на что. По словам Комаровского, все аргументы против гуляний (за очень редкими исключениями) не выдерживают никакой критики и обосновываются страхом, занятостью и ленью.

Также напомним, что доктор Комаровский назвал стерильную чистоту вокруг величайшей проблемой современности

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