Известный украинский врач-педиатр и ведущий Евгений Комаровский рассказал, что опаснее сидеть постоянно дома или выходить на прогулки, "рискуя подхватить Covid-19".

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В частности, доктор в своей постоянной рубрике "Вопрос-ответ" приводит вопрос одного из его подписчиков:

"Работаю дистанционно, из дома почти не выхожу - заказываю в основном доставку товаров под двери квартиры. Но чувствую, что здоровье становится хуже, а в последнее время что-то и людей стал сторониться, желания общаться все меньше. Если честно, уже беспокоюсь за свое психическое состояние… Что вреднее для здоровья - сидеть дома, чтобы не встретиться с коронавирусом, или все же выходить на прогулки с риском заразиться от других людей?", - пишет пользователь.

На что доктор Комаровский ответил, что однозначно ограничивать прогулки не стоит, это неправильно.

"Я все же надеюсь, что вы понимаете элементарные вещи: прогулка - это не стоять на улице в очереди за пивом, прогулка - это гулять на свежем воздухе, двигаться", - заявил доктор.

Также он уточнил, что важно двигаться не в толпе, а среди деревьев - в парке, лесу, гуляя по набережной.

"В общем, если прогулка - это свежий воздух, но не люди вокруг, то гуляйте на здоровье. И гуляйте так как можно дольше - это очень полезно", - добавил врач.



Ранее "Страна" сообщала, что доктор Комаровский посоветовал украинцам гулять, несмотря ни на что. По словам Комаровского, все аргументы против гуляний (за очень редкими исключениями) не выдерживают никакой критики и обосновываются страхом, занятостью и ленью.

Также напомним, что доктор Комаровский назвал стерильную чистоту вокруг величайшей проблемой современности.