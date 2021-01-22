У немецких природоохранных организаций "Немецкая помощь окружающей среде" (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU), на днях опротестовавших строительство "Северного потока-2", нет ограничения по срокам, чтобы обосновать свои возражения против трубопровода.

По мнению главы Федерального ведомства по морскому судоходству и гидрографии Карин Камман-Клиппштайн, дело может затянуться до 2022 года.

Ее слова приводит издание Deutsche Welle.

Немецкие экологических организации опротестовали выдачу разрешения Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии на строительство газопровода. Их вмешательство грозит заморозкой стройки на неопределенное время.

"От нас это не зависит", - заявила Камман-Клиппштайн 21 января во время онлайн-пресс-конференции.

Причина задержки состоит в том, что, подав апелляцию на выдачу разрешения, природоохранные организации еще не предоставили необходимого для этого обоснования. Срок подачи этого обоснования, по словам Камман-Клиппштайн, не установлен. К тому же в случае отрицательного решения Федерального ведомства экологи могут обжаловать и его.

На вопрос, может ли процесс затянуться до следующего года, глава федерального агентства ответила: "Да, это может продлиться некоторое время".

Как писала "Страна", строительство газопровода "Северный поток - 2" призывали остановить и другие экологи - из Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Союза охраны природы Германии.

Между тем пока одни организации ФРГ ставят палки в колеса строительству, в стране создаются и такие, чтобы обойти санкции США и завершить прокладку трубопровода. Например, новый климатический фонд.