Центр общественного здоровья рассказал, почему так важно тщательно соблюдать гигиену рук.

Микробиота кожи - совокупность микроорганизмов, населяющих ее - чрезвычайно разнообразной. Каждый человек имеет свой набор таких бактерий, которые сосуществуют с ней и приносят немалую пользу.

Опасность представляют микроорганизмы, которые попав на поверхность тела при контакте с другим человеком, вызывают болезни кожи, ногтей и волос, например:

демодекоз - паразитарное заболевание, которое вызывает подкожный клещ;

микроспория - грибковое заболевание кожи и волос, которое вызывает Microsporum canis;

педикулез - паразитарное заболевание кожи, вызванное вшами.

Некоторые микроорганизмы могут не вызывать заболевания кожи, но храниться на ней некоторое время или даже размножаться, никак не проявляя себя. И здесь скрыта самая большая опасность. Если кожа контаминированная такими микроорганизмами, особенно это касается кожи рук, человек может переносить их в любой поверхности, к которой прикасается.

В этом случае руки становятся фактором передачи заболевания, даже если вы об этом не знаете.

Например:

Сальмонелла или кишечная палочка - могут попасть в организм вместе с пищей и вызвать острую кишечную инфекцию.

Золотистый стафилококк - при контакте его можно перенести на поврежденную кожу (микротрещинки, ссадины), где он вызывает местное поражение самой кожи, как, например, фурункул или подкожный абсцесс, или может распространиться через кровь и вызвать такие тяжелые заболевания как остеомиелит, менингит , сепсис.

SARS-CoV-2 - можно перенести на слизистую оболочку глаз или носа, повлечет болезнь COVID-19. Также вы можете перенести его на руки другого человека, с которым приветствуетесь, из-за чего она в дальнейшем заболеет.

Перечень заболеваний, передающихся контактным путем, в том числе через грязные руки, очень большой, но прервать его достаточно просто.

Гигиены рук можно придерживаться, моя их с мылом и водой. При отсутствии возможности помыть руки, можно применять спиртосодержащие антисептик для рук. В условиях пандемии COVID-19 рекомендуется использовать антисептики с содержанием спирта не менее 60%.

Как следует соблюдать гигиену руки, чтобы после мытья не продолжать носить на них невидимую микробную опасность?

Мойте руки:

перед приемом пищи

после посещения туалета

после прихода с улицы

когда руки визуально загрязненные

перед надеванием и после снятия средств индивидуальной защиты, таких как медицинская маска или респиратор

Отдавайте предпочтение жидкому мылу перед кусковыми.

Намыливайте руки так, чтобы мыло покрывали все поверхности кистей.

Уделяйте особое внимание таким участкам: внешняя поверхность ладоней, промежутки между пальцами, подушечки пальцев и большие пальцы.

Процесс мойки должен длиться не менее 40 секунд.

Для высушивания рук после мытья пользуйтесь одноразовыми бумажными полотенцами или индивидуальным тканевым полотенцем. Не стоит это делать с помощью электросушилок из-за неизбежного завихрения воздуха, в котором могут быть загрязняющие частицы, а также из-за недостаточного высыхания рук.

Закрывайте кран использованным бумажным полотенцем, ведь вы только открывали его грязными руками.

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