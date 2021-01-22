15 погибших: кто виноват в пожаре в доме престарелых

Трагедия дня – пожар в харьковском доме престарелых "Золотое время", в результате которого погибли 15 человек. Она получила резонанс не только из-за гибели большого количества людей, но еще и из-за того, что по ходу развития событий выяснилось: дом престарелых являлся нелегальным, и потому в нем не соблюдались нормы пожарной безопасности.

А в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что подобный дом престарелых в Харькове – не единственный (а если копнуть глубже – то наверняка не только в Харькове). И это уже переносит вопрос ответственности за трагедию с местного уровня на общенациональный.

В советские времена дома престарелых были исключительной прерогативой государства. Это, безусловно, были не самые привлекательные заведения, но, как и любое госучреждение, они проходили необходимый контроль и соответствовали стандартам пожарной безопасности.

В независимой Украине подобная сеть сошла на нет из-за отсутствия средств. И нелегальные частные дома престарелых – это не более чем заполнение вакуума в сфере, которую государство забросило. Причем в данном случае речь идет, естественно, не о самых бедных, поскольку в частных заведениях, естественно, коммерческие расценки.

А потому проблема государственного масштаба состоит в том, что подобная сфера бизнеса не отрегулирована законодательно. Реклама частных домов престарелых нередко встречается в интернете, однако для государства они не существуют – и, соответственно, отсутствует контроль.

Впрочем, отсутствие эффективного контроля – это вообще сегодня серьезная проблема для любых частных заведений подобного типа, от детских лагерей до домов престарелых. Что приводит к погибшим детям (как под Одессой) или старикам (как в Харькове).

И неизвестно, сколько еще нужно жертв, чтобы государство занялось восстановлением системы такого контроля. А то пока его, похоже, интересует только контроль за тем, говорят ли продавцы на украинском.

"День Байдена" по-украински

Для значительной части украинских политиков вчера главной темой оставалась прошедшая накануне инаугурация нового американского президента Джо Байдена. Поскольку вслед за этой инаугурацией последовала массовая демонстрация верности новому хозяину.

Фото с Байденом в срочном порядке запостили такие призабытые в публичной политике персонажи как Александр Турчинов и Арсений Яценюк. Другим призабытым персонажам – таким, как Владимир Гройсман и Павел Климкин, повезло меньше: в их архивах не нашлось общего снимка с новым "властелином мира", поэтому пришлось ограничиться фотографией одинокого Байдена или его же с женой.

У президента и главы его Офиса политический стаж слишком мал, чтобы иметь общее фото с бывшим вице-президентом, но они нашли выход из ситуации – в качестве живого символа демонстрации верности использовали и. о. посла США Кристину Квин, вместе с которой и наблюдали инаугурацию.

Глядя на все это, вспоминались события четырехлетней давности, когда неожиданно для всех победил Дональд Трамп, и украинский политикум точно так же выстраивался в ряд для поздравлений, а некоторым пришлось срочно стирать посты о "неадекватном кандидате".

То есть дело не в конкретном Трампе или Байдене. Дело в системе, сформировавшейся за последние семь лет. Глядя на которую, слово "независимость" в отношении Украины сложно писать без кавычек.

ТикТок битва: офицер ВСУ против блогера-подростка

Главный скандал вчерашнего дня был раздут из ничего. Блогерша-киевлянка из TikTok под ником Di.rubens, которую еще 48 часов назад знали только подростки, вдруг стала знаменитой во взрослой политизированной среде, где и TikTok практически не смотрят. Причем получила она эту известность, совсем ничего для нее не делая.

Di.rubens просто поучаствовала в опросе, где предлагалось назвать страну для путешествия, выбирая из двух предложенных. При выборе между Украиной и Россией она назвала Россию (что логично - потому что Украину она уже объездила). И из этого вполне серьезный офицер под ником "Штирлиц" сделал повод для хейта.

Причем именно сделал: вырезал кусок из видео, где оставил один ответ Di.rubens, и из нового ролика сделал сюжет, в котором блогерша делает выбор между Украиной и Россией в принципе, а не как маршрут для путешествия.

После чего началась дикая волна, в результате которой сеть магазинов "Алло" разорвала сотрудничество с девушкой, а печально известный "Миротворец" внес ее в свой реестр. Причем никто даже не попытался разобраться, что было на самом деле.

Зачем это делается? Можно, конечно, предположить, что подобные "штирлицы" просто ловят кайф от хейта (то есть получают удовольствие от создаваемых волн ненависти), а потому выискивают поводы для стукачества даже там, где их нет.

Но, скорее всего, ситуация гораздо серьезнее. Подобные "штирлицы" – это нечто вроде партийных идеологов ранних советских времен, которые боролись с безыдейной молодежью. Вина юной блогерши в глазах таких надсмотрщиков уже в том, что она не видит в России врага (готова поехать туда туристом!), а значит, ее не волнуют самые актуальные вопросы современности вроде "Чей Крым" и "Кто такой Путин". В общем, "сегодня он танцует джаз – а завтра Родину продаст".

И что хуже всего, по мнению "штирлицев", Di.rubens не просто блогер, она еще и один из "духовных лидеров" нового поколения: имея 3 миллиона подписчиков, она воспитывает у всех них такой вредный космополитизм. За что подлежит моральному уничтожению.

Однако "штирлицы" не хотят понять одного: в глобализированном мире не блогеры воспитывают аудиторию, а аудитория выбирает блогеров. И 3 миллиона юных подписчиков, которые выбрали Di.rubens, уже космополитичны по своей сути. Просто потому, что имеют возможность для сравнений и понимают, что все эти сравнения Украина проигрывает.

Соответственно, дискредитация Di.rubens ничего не даст: ее место займет точно такая же Di.rubens, а не идеологически правильный "Штирлиц".

Решение суда: учебники истории надо переписать

Тем временем система "правильного" идеологического воспитания подрастающего поколения вчера дала трещину и с другой стороны. Известный юрист Андрей Портнов сообщил о том, что выиграл у Минобразования суд по теме содержания школьных учебников истории.

Административный суд Киева обязал министерство пересмотреть содержание учебников для 5-11 классов, в которых искаженно подаются события 2014 года в Украине. В частности, в ряде учебников бойцов "Беркута" обвиняют в том, что они убили активистов Майдана, хотя ни один подобный факт до сих пор судом не доказан.

Подобный пересмотр учебников истории рано или поздно неизбежен. Лет 10 назад мы уже пережили ситуацию, когда пришлось переписывать учебники истории 2005 года, в которых в качестве положительного события подавалась "оранжевая" революция. Сегодня не все даже помнят, что это было, а из тех, кто помнят, совсем немногие оценивают это событие позитивно.

То же неизбежно произойдет и с событиями 2014 года, поскольку уже сейчас всплыло немало фактов, доказывающих, что все происходило совсем не так, как это подается в "героической" версии.

Но, по большому счету, сегодня необходимо уже на государственном уровне принять закон о том, чтобы история последних 10-20 лет в школьных учебниках вообще не описывались. Поскольку абсолютно все ключевые политические события, происходившие в Украине после 2000 года (акции "Украина без Кучмы"), раскалывали общество. Так было и в 2004-м, и в 2010-м, и в 2014-м. Да и в 2019-м общество тоже раскололось, только не пополам, а в пропорции три к одному.

Соответственно, описывать такие события "по горячим следам" означает углублять раскол в обществе. Для такого слабого государства как Украина подобная линия означает путь к самоубийству, и от нее нужно отказаться.

ВВП-2020: Украина лучше, чем Германия

На фоне всех этих событий почти незамеченным осталось сообщение от Нацбанка об итоговых цифрах падения экономики в 2020 году. Между тем, для Украины данная новость, пожалуй, важнее, чем инаугурация Байдена и уж точно важнее, чем видео юной блогерши, которая хочет съездить в Россию.

Согласно информации НБУ, падение ВВП Украины в 2020 году составило 4,4%. Падение – это всегда плохо, но стоит вспомнить о том, что сам Нацбанк давал прогноз еще хуже – 6%, а Мировой банк и вовсе говорил о 8 с лишним процентах. Так что действительность неожиданно оказалась лучше прогнозов.

И уж совсем неплохо такая цифра выглядит на фоне показателей падения в Евросоюзе, где у целого ряда стран речь идет о 8-9% (и даже у Германии – больше 5%).

Правда, все выглядит не так радушно, если попытаться выяснить причины того, что экономика Украины обвалилась не так сильно, как европейская. Поскольку главной из них является тот факт, что наш ВВП обвалился в 2014-15 годах, когда весь остальной мир переживал весьма бурный рост экономики.

Все последние годы наша экономика не росла, а пыталась восстановиться после катастрофы 2014-15 годов, при этом структурно деградируя: сейчас Украина - это типичная аграрно-сырьевая держава. А продовольствие и сырьевые товары (кроме нефти, которую мы не экспортируем, а импортиируем) во время коронакризиса как раз не так сильно обвалились, как более "сложные" товары и услуги. Поэтому в 2020-м украинская экономика и не упала так сильно, как другие, потому что падать было некуда.

А хуже всего то, что после слабого падения у нас еще и нет перспектив для серьезного роста. Так что, когда мир выдохнет после эпидемии, он снова начнет бурно развиваться, а Украина снова будет отставать.