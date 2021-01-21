Представители Минздрава утвердили порядок ведения эпидемиологического наблюдения за инфекционными заболеваниям.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины от 30.07.2020 № 1726 "Об утверждении порядка ведения учета, отчетности и эпидемиологического надзора (наблюдения) за инфекционными болезнями и Перечня инфекционных болезней, подлежащих регистрации", - заявили представители ЦОЗ.

В частности, в приказе определено, что эпидемиологический надзор (наблюдение) и учет должен охватывать:

перечень инфекционных болезней, подлежащих регистрации;

перечень биологических патогенных агентов.

В Минздраве утонили, что документ определяет, как сотрудники первичной медицинской помощи, подразделения экстренной медицины, медицинские работники учреждений образования, социальной защиты, оздоровительных учреждений участвуют в проведении эпидемиологических обследований единичных случаев инфекционных болезней и в расследовании вспышек.



Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав анонсировал запуск электронного кабинета пациента, который будет интегрирован с государственным приложением "Дия".

Также напомним, что глава МОЗ назвал сроки, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад. Она должна пойти на спад уже в апреле 2021 года благодаря началу вакцинации.