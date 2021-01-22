На Донбассе во время обстрела украинских позиций из снайперского оружия был застрелен один служащий вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба командования морской пехоты.

"Сегодня, 21 января, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в записи.

Место гибели, звание и имя военного не указываются.

Несмотря на введенный летом режим прекращения огня, на Донбассе чуть ли не ежедневно происходят его нарушения и очень часто гибнут люди. Так, 11 января в районе населенного пункта Пески в результате обстрела тоже погиб украинский военный.

Ранее "Страна" рассказывала об отчете организации Human Rights Watch с анализом ситуации с правами человека в мире. В документе сказано, что за прошлый год ситуация на Донбассе в этом плане ничуть не улучшилась. Причем от обстрелов гражданской инфраструктуры чаще страдают неподконтрольные территории.