В Николаевской области мужчина ранил из винтовки двух полицейских, а перед этим нанес телесные повреждения отцу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

Данный инцидент произошел в среду, 20 января. Житель Доманевки нанес телесные повреждения своему отцу, а затем ранил двух полицейских, которые пришли к нему на следующий день с обыском после совершения тем преступления.

В частности, 36-летний злоумышленник в ходе конфликта нанес отцу телесные повреждения в виде травматической ампутации носа, губы и частично половых органов.

"Раненый смог дойти до квартиры своей сестры и попросить помощи, женщина вызвала скорую и полицию. 55-летний потерпевший с тяжелыми телесными повреждениями был госпитализирован", - рассказали в пресс-центре.

На следующий день, 21 января, работники правоохранительных органов прибыли к его сыну для проведения следственных действий. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления и незаконное обращение с оружием.

В ходе обыска преступник открыл стрельбу по полицейским с вероятно переделанной винтовки, ранив двух сотрудников 29-ти и 30-ти лет, старшего оперуполномоченного и начальника уголовного розыска.

"Один из работников правоохранительных органов получил огнестрельное ранение в плечо, второй - в кисть руки. Оба сейчас находятся в больнице. Житель Доманевки не прекращал стрельбу и после ранения полицейских. Он продолжал оказывать вооруженное сопротивление", - добавили в Нацполиции.

После произошедшего к месту происшествия были направлены бойцы роты полиции особого назначения. В настоящее время следственные действия продолжаются.

В данный момент злоумышленнику инкриминируют ч. 2 ст. 345 УК (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Также задержанный понесёт уголовную ответственность за причинение умышленных тяжких телесных повреждений своему отцу (ч. 1 ст. 121 УКУ), что наказывается тюремным заключением на срок до восьми лет.

Ранее "Страна" сообщала, что мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство, кражу и угрозы сотруднику полиции. До вступления приговора суда в законную силу обвиняемый находится под стражей.

Также напомним, что в Ровненской области пьяный мужчина устроил стрельбу и убил фельдшера. Стрелявший скрылся с места преступления, по факту умышленного убийства начато расследование.