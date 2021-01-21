Администрация вступившего в должность 20 января президента США Джо Байдена остановила депортацию нелегальных мигрантов на ближайшие 100 дней.

Соответствующий меморандум опубликовало Министерство внутренней безопасности США. Он вступает в силу 22 января.

В документе сказано, что приостановка работы с нелегалами позволит государственным органам сконцентрироваться на борьбе с пандемией коронавируса, которая спровоцировала самый серьезный кризис системы здравоохранения в истории.

Также депортация временно отменена, "чтобы обеспечить справедливую и эффективную систему иммиграционного регулирования, ориентированную на защиту национальной безопасности, пограничной безопасности и общественной безопасности".

Временная мера не коснется мигрантов, связанных с терроризмом и шпионажем, однако распространяется на осужденных за преступления и подозреваемых.

Остановить высылку иммигрантов Байден обещал еще в ходе своей предвыборной кампании.

В первый день на посту он также остановил строительство стены на южной границе США, обещание возвести которую было ключевым для кампании его предшественника Дональда Трампа.

Ранее "Страна" рассказывала, какие три указа Байден подписал в качестве президента.