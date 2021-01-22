Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес сообщил, что карнавала в середине 2021 года в городе не будет из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Мэр города отметил, что никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и чёткого понимания того, насколько это культурное событие важно для экономики Рио-де-Жанейро.

"Однако мне представляется невообразимым полагать, что проведение карнавала возможно в июле в текущих обстоятельствах", - добавил мэр.

Также Паес выразил надежду, что карнавал удастся провести в 2022 году, когда все будут вакцинированы от коронавируса.

Ранее "Страна" информировала, что в сентябре знаменитый бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро уже переносили на неопределенный срок из-за пандемии.

Обычно карнавал в Рио проводится в летнем для Бразилии феврале, но ввиду пандемии коронавируса было решено провести его в один из зимних для южного полушария Земли месяцев.

Также мы писали, что в Бразилии разрешили экстренное применение британской и китайской вакцин от коронавируса.