В Рио отменили знаменитый карнавал, который собирались перенести на июль
Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес сообщил, что карнавала в середине 2021 года в городе не будет из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Мэр города отметил, что никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и чёткого понимания того, насколько это культурное событие важно для экономики Рио-де-Жанейро.
"Однако мне представляется невообразимым полагать, что проведение карнавала возможно в июле в текущих обстоятельствах", - добавил мэр.
Также Паес выразил надежду, что карнавал удастся провести в 2022 году, когда все будут вакцинированы от коронавируса.
Ранее "Страна" информировала, что в сентябре знаменитый бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро уже переносили на неопределенный срок из-за пандемии.
Обычно карнавал в Рио проводится в летнем для Бразилии феврале, но ввиду пандемии коронавируса было решено провести его в один из зимних для южного полушария Земли месяцев.
Также мы писали, что в Бразилии разрешили экстренное применение британской и китайской вакцин от коронавируса.