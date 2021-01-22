В Норвегии, где обнаружили новую разновидность Covid-19, компания Eelume Subsea Intervention представила робота Eelume, который автономно может ремонтировать трубопроводы под водой.

Об этом сообщает агентство CNN.

В частности, шестиметровый робот в форме змеи может работать автономно под водой на глубине до 500 метров в течение 6 месяцев.

"Самоходный робот может проехать до 20 километров (12,4 мили), прежде чем ему потребуется вернуться на свою станцию ​​для подзарядки", - рассказали в материале.

Обслуживание подводных трубопроводов уже сейчас происходит благодаря автономным аппаратам. Однако эти устройства обычно перевозят с берега к месту выполнения технических работ на судне, что может стоить до 100 тысяч долларов в сутки.

"Робот Eelume может работать автономно в воде, когда задачи будут поставлены с берега. В ответ устройство передает данные и видео, сделанные под водой", - объяснил разработчик Пел Лиджебек.

Благодаря этому компании могут значительно сэкономить на аренде дорогих судов для транспортировки технического оборудования.







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