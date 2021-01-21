Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" установил размер минимальной заработной платы с 1 января 2021 года на уровне 6000 грн, а с 1 декабря 2021 - 6500 грн.

Это и привело к увеличению размеров штрафных санкций за нарушение законодательства о труде, предусмотренных статьей 265 Кодекса законов о труде (КЗоТ).

Главный государственный инспектор отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов Управления Гоструда в Полтавской области Яна Ягодовская предоставила разъяснение относительно штрафных санкций для работодателей за нарушение законодательства о труде.

Так, работодатели несут ответственность в виде штрафа согласно ст. 265 КЗоТ Украины. Порядок наложения таких штрафов утвержден постановлением Кабмина от 17 июля 2013 года № 509.

Юридические и физические лица - предприниматели будут нести ответственность в виде штрафа в случае:

- фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов - в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение (с 01.01.2021 - 60 000 грн, с 01.12.2021 - 65 000 грн), к единщикам-работодателям группы 1 - 3 применяется предупреждение.

Повторное нарушение в течение 2-х лет со дня выявления нарушения - в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение (с 01.01.2021 - 180 000 грн, с 01.12.2021 - 195 000 грн);

- нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, прочих выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме - в трехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения (с 01.01.2021 - 18 000 грн, с 01.12.2021 - 19 500 грн);

- несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда (например, за неоплату работы в ночное время, работу в выходной или праздничный день, сверхурочную работу и другие вопросы оплаты труда) - в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение (с 01.01.2021 - 12 000 грн, с 01.12.2021 - 13 000 грн);

- несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, которые привлекаются к исполнению обязанностей, предусмотренных законами "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации" - в четырехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение (с 01.01.2021 - 24 000 грн, с 01.12.2021 - 26 000 грн), а к юридическим лицам и ФОП, использующим наемный труд и являющимся плательщиками единого налога 1 - 3 группы, - предупреждение;

- недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении - в трехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения (с 01.01.2021 - 18 000 грн, с 01.12.2021 - 19 500 грн);

- недопущение работодателем специалистов Гоструда к проверке по вопросам фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов; размер штрафа в этом случае составит шестнадцать размеров минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения (с 01.01.2021 - 96 000 грн, с 01.12.2021 - 104 000 грн);

- нарушение других требований трудового законодательства, кроме предусмотренных абзацами вторым - пятым части второй статьи 265 КЗоТ - в размере минимальной заработной платы (с 01.01.2021 - 6 000 грн, с 01.12.2021 - 6 500 грн, за повторное нарушение в течение года с 01.01.2021 - 12 000 грн, с 01.12.2021 - 13 000 грн).

В случае уплаты юрлицом или ФОПом-работодателем 50 % размера штрафа в течение 10 банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа за нарушение требований ст. 265 КЗоТ такое постановление считается исполненным.

В случае выполнения предписания Гоструда и устранения выявленных нарушений, предусмотренных абз. 4 - 6, 9 ч. 2 ст. 265 КЗоТ, в определенные предписанием сроки меры по привлечению к ответственности не применяются. Однако меры по привлечению к ответственности за совершение нарушений, предусмотренных другими нормами, применяются одновременно с вынесением предписания независимо от факта устранения выявленных при проведении проверки нарушений.

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