Спустя год после появления первых снимков нового коронавируса под микроскопом австрийским ученым удалось получить трехмерную фотографию SARS-CoV-2. До сих пор все его трехмерные изображения были компьютерными моделями.

Фото сделала фирма Nanographics, дочерняя компания Технического университета Вены.

Ученые рассказали, что раньше визуализировали научно точные атомистические модели SARS-CoV-2. А теперь предлагают взглянуть на настоящий вирион SARS-CoV-2 в 3D.

"Наши научные сотрудники из Университета Цинхуа просканировали вирионы SARS-CoV-2 с помощью цироэлектронной томографии (крио-ЭТ), чтобы получить изображения вируса с экстремальным разрешением. Однако эти изображения все еще были слишком шумными для отображения в 3D. С помощью наших коллег из KAUST мы смогли превратить эти сканированные изображения в потрясающую визуализацию, показывающую форму вирионов SARS-CoV-2. Выявляя разные части вирусных частиц и окрашивая их в искусственные цвета, мы впервые можем показать вам настоящий коронавирус в беспрецедентных подробностях", - отметили сотрудники Nanographics.

На снимках Nanographics коронавирусы плотно прилегают один к другому, однако в итоге ученые смогли выделить отдельные экземпляры.

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