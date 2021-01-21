Представители Минздрава рассказали, что развитие рака шейки матки можно предотвратить путем эффективного скрининга и лечения предракового заболевания среди женщин в возрасте 30 лет и старше.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Скрининг - это тестирование всех женщин из группы риска, у большинства которых симптомы не проявляются. С его помощью можно обнаружить предраковые изменения, которые при отсутствии лечения могут привести к развитию рака", - рассказали в МОЗ.

В Минздраве объяснили, что во время скрининга шейки матки можно использовать ПАП-тест, который еще называют цитологическим скринингом.

"Он помогает своевременно выявлять предраковые изменения, которые при отсутствии лечения могут привести к раку", - добавили в ЦОЗ.

К тому же все женщины в возрасте 30-49 лет должны регулярно делать скрининг, интервалы между обследованиями должны быть не менее 5 лет, рекомендуется делать это раз в 3 года.



Напомним, что в МОЗ посоветовали украинкам делать прививки, чтобы предотвратить рак шейки матки и возможность инфицирования вирусом папилломы человека.

Также "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили украинкам, как уберечь себя и дочерей от рака шейки матки. Согласно статистике, от данного заболевания ежегодно умирают сотни тысяч женщин.