В график отпусков всегда можно внести изменения на свое усмотрение.

Соответствующее разъяснение предоставили в Гоструда Кировоградской области.

Так, ежегодный основной отпуск по просьбе работника и с согласия работодателя можно делить на части, но при условии, что основная непрерывная его часть будет составлять не менее 14 календарных дней.

В Гоструда отметили, что эти неделимые 14 дней не обязательно должны быть использованы первыми.

График отпусков

Ежегодный отпуск предоставляют на основании графика отпусков. Но в этот график всегда можно внести изменения. Например, если отпуск в этот период не запланирован, но работник хочет, а работодатель не возражает.

Работник пишет заявление с просьбой предоставить ежегодный отпуск (его часть) вне графика. Работодатель вносит изменения в график отпусков, издает приказ об отпуске и знакомит с ним работника.

Выплата отпускных

Срок выплаты отпускных - за 3 календарных дня до начала отпуска.

В соответствии с п. 2 ст. 7 Конвенции об оплачиваемых отпусках № 132, отпускные выплачиваются работнику до отпуска, если иное не предусмотрено в соглашении между работником и работодателем.

Работник в заявлении может обусловить желаемый срок получения отпускных.

Формулировка может быть такой: «Прошу выплатить сумму отпускных, которая принадлежит мне, в ближайшие сроки, установленные для выплаты зарплаты / аванса».

Кроме того, работникам может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты на период карантина, установленного Кабмином (ч. 3 ст. 26 Закона об отпусках).

В Гоструда отметили, что принудительно отправить работника в отпуск за свой счет работодатель не может.

Как оформить такой отпуск?

1. Работник пишет заявление. Указывает в нем причину ухода в отпуск, дату начала отпуска и его продолжительность.

2. Работодатель издает приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска.

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