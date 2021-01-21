В Париже, где на акции протеста пострадали 12 полицейских, неизвестные жестоко избили 14-летнего парня из Украины. В данный момент он находится в коме.

Об этом сообщает представители украинской громады во Франции в соцсетях.

В частности, нападение произошло 15 января, когда парень вместе с друзьями возвращался из колледжа.

"14-летний Юрий подвергся зверскому нападению недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось сбежать всем, за исключением одного мальчика", - рассказали в соцсети.

В данный момент Юрий находится в коме в реанимации, его состояние критическое. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Отметим, что сегодня, 21 января, Юрию исполнилось 15 лет. Его родные ищут свидетелей нападения.



Ранее "Страна" сообщала, что в Житомирской области жестоко избили парня, чтобы он признался в угоне автомобиля. Дело в отношении произошедшего открыла местная прокуратура, но после этого ее забрал Офис генпрокурора.

Также напомним, что на улице в Умани избили гражданина Израиля. Проводятся следственные и оперативно розыскные действия с целью установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления.