Ассоциация "Свиноводы Украины" (АСУ) призвала торгового представителя Украины – замминистра экономики Тараса Качку во время переговоров с ЕС о пересмотре квот в рамках соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) не увеличивать квоту на беспошлинный ввоз свинины.

В АСУ мотивировали просьбу тем, что за время действия ЗСТ поставки осуществлялись только из ЕС в Украину.

Обращение к Качке приведено на сайте организации.

"В течение последних пяти лет, в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, внешняя торговля свининой в обоих направлениях составляла 20 тысяч тонн в год свежей, охлажденной или мороженой свинины по льготной ставке пошлины 0%. Однако за время действия Соглашения поставки осуществлялись только односторонне: из ЕС в Украину. Экспорт свинины и продукции свиноводства из Украины в ЕС запрещен из-за африканской чумы свиней (АЧС), которую в Украине зарегистрировали впервые в 2012 году", - говорится в заявлении организации.

Согласно данным ассоциации, импорт свинины в Украину в 2020 году увеличился на 17,1% – до 28 тысяч тонн, при этом 79,5% мяса было ввезено из ЕС. В АСУ отметили оживление экспорта свинины из стран ЕС в связи с закрытием первого в мире по емкости рынка Китая для экспортеров из Германии после вспышки АЧС.

Ассоциация считает, что украинские производители работают себе в убыток из-за переизбытка свинины в странах ЕС, где цены в соседних с Германией государствах снизились в среднем на 20%, а также роста себестоимости украинской свинины на 25% за четвертый квартал 2020 года из-за удорожания кормов.

По данным АСУ, экспорт свинины в 2020 году из Украины увеличился на 22% – до 2,9 тысяч тонн, но все равно на порядок уступает импорту.

Согласно данным Госстата, к 1 января 2021 года поголовье свиней в Украине составляло 5,84 млн, из которых в агропредприятиях – 3,62 млн голов, а в хозяйствах населения – 2,22 млн голов.

Как писала "Страна", из-за АЧС ввоз свинины из Украина запрещал не только ЕС, но и Беларусь.

Мы также рассказывали, как ЕС диктует Украине, чем можно торговать, а чем - нет. Так, в декабре Еврокомиссия заявила, что запрет на экспорт древесины угрожает ассоциации Украины с ЕС.