Люди, которые установили себе электроотопление, получат монетизированную компенсацию от государства в связи с ростом цены на электроэнергию с 1 января.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Министерство социальной политики вместе с Министерством энергетики уже разработало соответствующее решение. Мы сейчас завершаем его обсуждения и примем в ближайшее время", - рассказал Премьер-министр.

Ранее Шмыгаль отметил, что в январе, по причине повышения тарифов, вырастут и размеры субсидий. На данный момент субсидии в Украине получают 3,1 млн домохозяйств. Средний их размер составляет 1600 гривен.

Ранее мы рассказывали, как пенсионеру из Киева пришла платежка за отопление на сумму почти в 11 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Киеве с января отопление подорожало на 19%, а горячая вода - на 16%.