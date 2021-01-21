Плательщик налога на доходы физических лиц (НДФЛ) обязан подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах (налоговую декларацию) в соответствии с Налоговым кодексом (нормы установлены п. 179.1 ст. 179 НКУ).

Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Тернопольской области.

Обязанность плательщика НДФЛ относительно представления налоговой декларации считается выполненной и налоговая декларация не подается, если он получал доходы:

- от налоговых агентов, которые согласно этому разделу не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

- исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом "Налог на доходы физических лиц" НКУ;

- от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с разделом "Налог на доходы физических лиц" НКУ не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или из которых при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен НДФЛ в соответствии с разделом "Налог на доходы физических лиц" НКУ;

- в виде объектов наследства, которые в соответствии с этим разделом облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или из которых уплачен НДФЛ в соответствии с п. 174.3 ст. 174 НКУ (нормы определены п. 179.2 ст. 179 НКУ).

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский подписал закон о возвращении НАПК полномочий по проверке деклараций.

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