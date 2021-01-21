Исследования сотрудников факультета здравоохранения, образования, медицины и социальной защиты Университета Англии Раскин показали какими тремя "глазными проявлениями" может сопровождаться Covid-19.

Об этом сообщают данные опроса, обнародованные в издании BMJ.

"Хотя глазным проявлениям коронавируса не придают большого значения при наличии других, более серьезных признаков болезни, игнорировать их нельзя, поскольку глаза - одни из органов, через которые вирус может проникать в организм", - объяснили авторы соцопроса.

В частности, среди больных чаще всего встречаются такие симптомы:

кашель (66%);

лихорадка (76%);

усталость (90%);

потеря обоняния или вкуса (70%);

болях в горле (53%);

диарее (28%);

головных болях (19%);

одышке (15%);

миалгии или других болях (12%).

Тремя же наиболее частыми "глазными симптомами", с которыми сталкивались участники, оказались:

светобоязнь (18%);

боль в глазах (16%);

зуд (17%).

"Частота болей была значительно выше во время болезни - по сравнению с состоянием до Covid-19 (5%). Различий между мужчинами и женщинами мы не выявили", - говорят медики.

К тому же 81% респондентов сообщили, что так называемые глазные проявления коронавируса у них возникли в течение двух недель после других симптомов. А сохранялись эти признаки, по словам 80% участников опроса, менее 14 дней.

Отметим, что в исследовании, которое проводили методом анонимного онлайн-анкетирования с 16 апреля по 20 июля 2020 года, приняли участие 83 взрослых человека с положительным результатом на Covid-19 (мужчины - 35%, женщины - 65%).

Как сообщала "Страна", в США выявили опасный симптом коронавируса, лишающий заболевших зрения. За два месяца в Нью-Йорке было зарегистрировано три таких случая.

Также напомним, что врачи назвали ранние симптомы коронавируса.