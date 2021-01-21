В Евросоюзе могут закрыть внутренние границы между странами из-за нового штамма коронавируса
Главы 27 стран Европейского Союза во время онлайн-саммита 21 января обсуждают тему внешних границ сообщества, которые из-за пандемии коронавируса закрыты уже почти год - с марта 2020-го. Многие политики полагают, что границы нужно оставить открытыми.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.
"Обсуждают и внутренние, и внешние границы", - сказал источник.
По его словам, лидеры стран, которые уже выступили на саммите, считают, что границы закрывать нельзя, однако несущественные поездки должны быть ограничены.
"Страны-члены считают, что границы должны оставаться открытыми, но призывают к ограничению несущественных поездок", - отметил он.
Как писала "Страна", на саммите уже одобрили использование антигенных экспресс-тестов и договорились о взаимном признании во всем сообществе результатов ПЦР-тестов на коронавирус.
Также мы сообщали, что страны ЕС согласуют создание сертификатов вакцинации от коронавируса к концу января.