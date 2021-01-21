В Черкасской области во время пожара пострадала женщина, она отравилась продуктами горения и доставлена в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

В частности, данный инцидент произошел на Чигиринщине в частном жилом доме на улице Соборной.

"В результате пожара травмировалась жена хозяина, которую с отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу", - рассказали в пресс-центре.

Также следователи установили, что огонь частично уничтожил перекрытие дома. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.











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