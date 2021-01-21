Новый президент США Джо Байден не намерен менять директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя, который занимает этот пост с августа 2017 года.

Об этом написала в Твиттере пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Вчера я непреднамеренно вызвала определенный резонанс (отказавшись обсуждать кадровый вопрос в отношении ФБР - Ред.), поэтому хочу очень четко заявить, что президент Байден намерен оставить в должности директора ФБР Рэя и уверен в его работе", - написала Псаки.

Рэй возглавил ФБР во время президентства Дональда Трампа. Причем последний в конце своей каденции рассматривал возможность заменить Рэя за его позицию по поводу начала расследования связей штаба Трампа с Россией во время выборов 2016 года.

В общем срок работы главы ФБР в должности составляет десять лет, однако президент США может в любой момент его уволить.

Ранее "Страна" сообщала, что Сенат США утвердил на пост директора Национальной разведки предложенную Байденом кандидатуру.

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