В Луцке из окна многоэтажного дома выпал 42-летний военнослужащий.

Об этом сообщает телеканал ТСН в четверг, 21 января.

Мужчина находился в отпуске и только две недели назад вернулся из командировки. В квартире он жил вместе с женой.

"Они оба - военные. Когда произошла трагедия, женщина была на дежурстве", - сообщили в материале.

Позже стало известно, что тело, выпавшего с 6 этажа военного, посреди ночи обнаружили местные жители. Рядом с телом лежал ранец. Соседи утверждают, что ничего не слышали.

"Позвонила мне наша соседка, которая слышала, будто что-то упало с балкона, посмотрела, говорит, лежит человек. Мы с ней вышли, я взял фонарик, посветили, я узнал нашего соседа", - сообщил житель дома.





Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе парень пошел в гости, выпал из окна многоэтажки и погиб. В правоохранительные органы обратились друзья погибшего, у которых он находился в гостях.

Также напомним, что в Подмосковье две 12-летние подруги захотели посмотреть на город и выпали с балкона 17 этажа. Одна из них погибла на месте, вторая упала в сугроб и госпитализирована в тяжелом состоянии.