В Днепре, где 23-летняя мать задушила ребенка поясом от халата, мужчина избил консьержку и отобрал 70 гривен.

Об этом сообщает местный житель в соцсети Instagram.

В частности, инцидент случился 19 января на улице Академика Янгеля. В полицию обратился мужчина и рассказал, что неизвестный забрался на балкон на первом этаже жилого дома, разбил окно и пытается пробраться внутрь.

"По прибытию на место очевидец также дал правоохранителям видеозаписи с камер. В ходе обследования территории стражи порядка заметили похожего по описанию местного жителя, выходящего из дома напротив. Тот, увидев полицейских, начал убегать, но его поймали", - рассказали в материале.

Позже из подъезда правоохранители услышали крики, а затем обнаружили там окровавленную 70-летнюю женщину. Выяснилось, что фигурант ворвался домой к консьержке, схватил чайник и начал бить им хозяйку по голове, после чего душил ее и бил в спину ножом. Не найдя никаких ценностей у потерпевшей, фигурант забрал 70 гривен и собирался уходить, но его вовремя заметили сотрудники полиции.

В данный момент женщина находится в больнице, ей сделали операцию, после которой пока еще трудно принимать пищу.





Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове мужчина напал на 72-летнюю бабушку, затащил ее в подвал и изнасиловал. Пенсионерку с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу, ее состояние оценивается как стабильное.

Также напомним, что в Киеве посадят серийного разбойника, который грабил пенсионерок. Мужчина наносил им удары и, пользуясь их беспомощным состоянием, отбирал у них золотые украшения и другие ценные вещи, которые после сдавал в ломбард.