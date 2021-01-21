Лидеры 27 стран Европейского Союза на саммите 21 января одобрили использование антигенных экспресс-тестов. Также они договорились о взаимном признании во всем сообществе результатов ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом говорится в пресс-релизе о результатах саммита, который проходит в режиме онлайн.

"Сегодня государства-члены единогласно согласились с рекомендацией Совета, устанавливающей общие рамки для использования быстрых антигенных тестов и взаимного признания результатов тестов COVID-19 по всему ЕС", - сказано на сайте Совета ЕС.

В документе также говорится, что это решение "поможет смягчить распространение вируса и способствовать бесперебойному функционированию внутреннего рынка".

"Взаимное признание результатов тестов на инфекцию SARS-CoV2, проводимых сертифицированными органами здравоохранения, имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения", - считают в ЕС.

Таким образом, все страны сообщества должны признавать результаты экспресс-тестов на антигены и ПЦР-тестов. Кроме того, рекомендация Совета включает "обмен стандартизированным набором данных (через цифровую платформу), разработку общего списка экспресс-тестов на антигены COVID-19, определение приоритетов ситуаций для использования таких тестов (например, контакты подтвержденных случаев заболевания, кластеры вспышек) и многое другое".

Наконец, "рекомендация включает перспективные положения для решения проблем развивающейся пандемии".

"Общий список соответствующих быстрых антигенных тестов COVID-19 должен быть достаточно гибким для добавления или удаления тех тестов, эффективность которых зависит от мутаций COVID-19", - решили лидеры ЕС.

Как сообщала "Страна", в Европе некоторые государства выступают за введение прививочных сертификатов, которые будут получать вакцинированные от коронавируса.

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