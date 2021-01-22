В пятницу, 22 января, наступают одиннадцатые лунные сутки. Астрологи характеризуют этот день, как несущий сильную энергию. Если ее направить в нужное русло, то можно многое сделать. В противном случае, она может стать разрушающей. Нереализованный потенциал усилит тревогу и страх.

День очень удачен для заключения брака. Союз обещает быть благополучным и творческим, а партнеры будут дополнять друг друга. Гармонию семье принесут общие увлечения, гостеприимный и уютный дом, куда с удовольствием будут приходить друзья и близкие.

22 января 2021 - хороший день для свадьбы

Также сегодня благоприятный период для решения финансовых вопросов. Это могут быть как текущие дела, так и планирование, анализ. Одиннадцатые лунные сутки подходят для капиталовложений, поиска новых или дополнительных источников дохода, аудита текущей финансовой ситуации.

Удачными будут и крупные покупки - автомобили, техника, мебель, недвижимость.

День подходит, чтобы улучшить материальное положение

Пятница подходит для стрижки, окраски волос, похода в салон красоты.

Сегодня можно смело делать процедуры красоты и стричь волосы

Совет дня: Свои силы лучше направить на то, в чем вы уже хорошо разбираетесь, в чем вы уверены. А вот в новую деятельность лучше переходить медленней и осмотрительней. Мощная энергия дня может завести вас не туда, но когда вы это поймете, то будет потрачено уже достаточно много сил, денег и времени.