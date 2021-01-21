В четверг, 21 января, в Москве задержали пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Ярмыш опубликовала пост в социальной сети, где рассказала, что ее задержали сотрудники правоохранительных огранов.

"Повезли в отдел. Адвокату со мной в машине поехать не дали", - написала Кира Ярмыш.

Позже она объяснила, что по словам полицейских, на нее намерены составить два протокола по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Отметим, что ранее также был задержан сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.



"Страна" подробно писала о том, почему Навального задержали сразу по прилету в Москву и что будет дальше в России.

Также напомним, что Навальный сразу после ареста призвал россиян выходить на улицы с протестами. В частности, 23 января в России пройдут большие акции в поддержку Алексея Навального.

Мы сообщали, что от TikTok и "ВКонтакте" требуют прекратить распространять призывы к участию детей в акциях за Навального. В Роскомнадзоре потребовали от социальных сетей "незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации".