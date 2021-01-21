Дональд Трамп, 20 января покинувший Белый дом на вертолете, провел свой первый день после ухода с поста президента США на поле для гольфа во Флориде.

Об этом сообщает издание The Washington Examiner.

По данным журналистов, ночь на 21 января Трамп провел в Мар-а-Лаго, своей резиденции во Флориде. А утром в четверг конвой черных внедорожников въехал на территорию Международного гольф-клуба Трампа в Уэст-Палм-Бич - города на восточном побережье юга полуострова Флорида. В одной из машин с затонированными стеклами, предполагает издание, находился бывший президент.

Представителям прессы не удалось увидеть Трампа, но источник, знакомый с его передвижениями, сказал, что бывший глава Белого дома направился поиграть в гольф.

Трамп известен своей любовью к гольфу, он часто отдыхал на своем гольф-курорте и во время президентского срока. Знакомые Трампа, игравшие с ним в гольф, оценивают его уровень игры как высокий - учитывая возраст и то, что он не профессионал.

Ранее "Страна" сообщала, что в своей прощальной речи Трамп пообещал так или иначе вернуться в политику.

Мы также рассказывали, что он по традиции оставил записку Байдену на столе в Овальном кабинете Белого дома.