Процесс передачи части украинских граждан из Донецка председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку остановлена. Самолет, который должен был доставить этих людей через Минск, не вылетел.

Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире программы "Действующие лица" на "5 канале".

"Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях - это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, потом из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может", - сказал Кравчук.

Он добавил, что передвижениями и возвращением граждан должен заниматься не Медведчук, а власти Украины.

При этом он не пояснил каким образом обмен пленными остановлен. Ранее ходили слухи, что украинские власти отказались давать разрешение на вылет самолета Медведчука.

При этом Кравчук и прочие представители власти не поясняют каким образом они будут решать вопрос освобождения украинских заключенных на Донбассе, если в "ДНР/ЛНР" с ними в этом вопросе не хотят иметь дело.

Напомним, 20 января омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что "ЛДНР" передадут в Украину пленных через Виктора Медведчука.

Ранее Виктор Медведчук обратился к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой содействовать возвращению украинских граждан из Донбасса.