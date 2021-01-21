В Киевской области мужчину, совершившего умышленное убийство, кражу и угрожавшему работнику полиции, приговорили к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

В частности, в марте 2019 фигурант производства, находясь в состоянии алкогольного опьянения пытался приобрести спиртные напитки в одном из частных домовладений. Получив отказ от хозяйки помещения, он набросился на нее с кулаками, а потом схватил кухонный нож и нанес им женщине более 22 ударов по телу, - напомнили в прокуратуре.

Позже стало известно, что потерпевшая скончалась от обильного внутреннего кровотечения, а злоумышленник, тем временем, похитил все имеющиеся в помещении денежные средства и остался в доме до утра.

"Там его и нашли полицейские, которых вызвали бдительные соседи. Увидев правоохранителей, преступник направил на них пистолет, угрожая убийством", - добавили в пресс-центре.

В связи с ч.1 ст.115, ч.3 ст.15, ч.1 ст.185, ч.1 ст.345 УК Украины мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. До вступления приговора суда в законную силу обвиняемый находится под стражей.

Ранее "Страна" сообщала, что суд приговорил захватившего отделение "Укрпочты" в Харькове к десяти годам тюрьмы. После изучения полного текста приговора прокуратурой будет решен вопрос о его апелляционном обжаловании.

Также напомним, что в Харькове мужчину, взявшего в заложники женщину и ранившего полицейского, приговорили к 11 годам тюрьмы. Отмечается, что во время судебного следствия подсудимый признал вину и раскаялся.