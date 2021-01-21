В четверг, 21 января, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Twitter.

"Прокурор САП Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+". Детали позже". НАБУ обжалует это незаконное решение", - заявили в НАБУ.

К тому же, позже появился пост, в котором представители НАБУ сообщили, что готовят жалобу на имя и.о. руководителя САП по решению прокурора Пономаренко.

"Надеемся на оперативное рассмотрение", - заявили в пресс-службе.







Ранее мы подробно описывали схему "Роттердам+", с помощью которой, по мнению экспертов, смотрящие за энергетикой (а в их список входили люди из ближайшего окружения экс-президента Петра Порошенко, в частности, Игорь Кононенко) и лояльный к ним бизнесмен Ринат Ахметов (в его компанию ДТЭК входит большинство тепловых электростанций Украины) получали сверхприбыли.

Кроме того, "Страна" рассказывала как в НАБУ и САП разваливали уголовное дело против "Роттердам+".