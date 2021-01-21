Украина в антилидерах коронавирусных рейтингов. Фото: 2gkb.by

К вечеру 21 января появилась свежая статистика о ситуации с коронавирусом на планете за последние за сутки. Согласно сводным данным, Украина находится в мировой двадцатке по приросту инфицированных и в десятке - по числу умерших от осложнений.

Данные опубликованы на портале Worldometer.

В Европе по количеству выявленных новых случаев в первой пятерке стоят:

  • Великобритания - 37 892 случая;
  • Россия - 21 887 случаев;
  • Италия - 14 078;
  • Португалия - 13 544;
  • Чехия - 8 162.

Украина расположилась на девятом месте с 5 583 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавился 151 177 зараженный.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

  • США - 53 345 случаев;
  • Великобритания;
  • Россия;
  • Мексика - 20 548;
  • Бразилия - 15 644.

Украина 17-я по счету.

За сутки на планете заразились 337 204 человека.

 Прирост новых случаев заражений в мире

 Таблица прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)

По приросту смертей в Европе лидируют:

  • Великобритания - 1 290 случаев;
  • Россия - 612 случаев;
  • Италия - 521;
  • Польша - 419;
  • ФРГ - 343.

Украина на континенте на шестом месте с 241 летальным исходом. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 4 468 человек.

Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:

  • Мексика - 1 539 случаев;
  • Великобритания;
  • США - 1036;
  • Россия;
  • Италия.

Украина в нем 10-я. Всего в мире за сутки скончались 8 986 человек.

 Смерти от коронавирусной инфекции в мире

 Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции в мире (выделены красным)

За все время пандемии в мире выявлено 97 624 299 зараженных. 70 102 798 людей уже выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 090 843 человек.

 Данные по миру с начала пандемии

 Данные по миру с начала пандемии

Свежую статистику можно сопоставить с показателями за предыдущие сутки.

Как писала "Страна", в Киеве третий день подряд снижается число новых случаев коронавируса

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