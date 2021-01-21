К вечеру 21 января появилась свежая статистика о ситуации с коронавирусом на планете за последние за сутки. Согласно сводным данным, Украина находится в мировой двадцатке по приросту инфицированных и в десятке - по числу умерших от осложнений.

Данные опубликованы на портале Worldometer.

В Европе по количеству выявленных новых случаев в первой пятерке стоят:

Великобритания - 37 892 случая;

Россия - 21 887 случаев;

Италия - 14 078;

Португалия - 13 544;

Чехия - 8 162.

Украина расположилась на девятом месте с 5 583 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавился 151 177 зараженный.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

США - 53 345 случаев;

Великобритания;

Россия;

Мексика - 20 548;

Бразилия - 15 644.

Украина 17-я по счету.

За сутки на планете заразились 337 204 человека.

Таблица прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)

По приросту смертей в Европе лидируют:

Великобритания - 1 290 случаев;

Россия - 612 случаев;

Италия - 521;

Польша - 419;

ФРГ - 343.

Украина на континенте на шестом месте с 241 летальным исходом. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 4 468 человек.

Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:

Мексика - 1 539 случаев;

Великобритания;

США - 1036;

Россия;

Италия.

Украина в нем 10-я. Всего в мире за сутки скончались 8 986 человек.

Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции в мире (выделены красным)

За все время пандемии в мире выявлено 97 624 299 зараженных. 70 102 798 людей уже выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 090 843 человек.

Данные по миру с начала пандемии

Свежую статистику можно сопоставить с показателями за предыдущие сутки.

Как писала "Страна", в Киеве третий день подряд снижается число новых случаев коронавируса.