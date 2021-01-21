Украина шестая в Европе и десятая в мире по числу умерших от коронавируса за сутки
К вечеру 21 января появилась свежая статистика о ситуации с коронавирусом на планете за последние за сутки. Согласно сводным данным, Украина находится в мировой двадцатке по приросту инфицированных и в десятке - по числу умерших от осложнений.
Данные опубликованы на портале Worldometer.
В Европе по количеству выявленных новых случаев в первой пятерке стоят:
- Великобритания - 37 892 случая;
- Россия - 21 887 случаев;
- Италия - 14 078;
- Португалия - 13 544;
- Чехия - 8 162.
Украина расположилась на девятом месте с 5 583 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавился 151 177 зараженный.
В мире по количеству новых инфицированных лидируют:
- США - 53 345 случаев;
- Великобритания;
- Россия;
- Мексика - 20 548;
- Бразилия - 15 644.
Украина 17-я по счету.
За сутки на планете заразились 337 204 человека.
Таблица прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)
По приросту смертей в Европе лидируют:
- Великобритания - 1 290 случаев;
- Россия - 612 случаев;
- Италия - 521;
- Польша - 419;
- ФРГ - 343.
Украина на континенте на шестом месте с 241 летальным исходом. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 4 468 человек.
Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:
- Мексика - 1 539 случаев;
- Великобритания;
- США - 1036;
- Россия;
- Италия.
Украина в нем 10-я. Всего в мире за сутки скончались 8 986 человек.
Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции в мире (выделены красным)
За все время пандемии в мире выявлено 97 624 299 зараженных. 70 102 798 людей уже выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 090 843 человек.
Данные по миру с начала пандемии
Свежую статистику можно сопоставить с показателями за предыдущие сутки.
Как писала "Страна", в Киеве третий день подряд снижается число новых случаев коронавируса.