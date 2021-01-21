В Австрии, где продлили локдаун до 7 февраля, музей мотоциклов Top Mountain Crosspoint, находящийся на самой большой высоте, полностью сгорел 18 января.

Об этом сообщает Visordown.

Музей находился на высоте 2175 метров над уровнем моря на альпийской дороге у основания дороги Тиммельсйох в Австрии. Он был самым высокогорным мотомузеем в мире. До пожара сотни редких и памятных мотоциклов были выставлены в музее.

К моменту приезда пожарных огонь охватил всю крышу здания. На данный момент причины пожара выясняются. Во время возгорания никто не пострадал.

"Пока не ясно, сохранились ли какие-то мотоциклы после пожара, и подлежат ли они реставрации. Пожар начался в 4:40 утра, с огнём боролись 60 пожарных, главной задачей которых стало предотвращение распространения огня на соседние постройки. Что им и удалось сделать, во время пожара не пострадал ни один человек. Причина возгорания пока не была названа", - сообщили в материале.

Экспозиция состояла из 230 мотоциклов, преимущественно европейских брендов, в том числе Sunbeam, Brough Superior, Vincent, Matchless и Zundapp, плюс нескольких винтажных американских Harley-Davidson, Indian и Flying Merkel. Здесь также было выставлено некоторое количество ретроавтомобилей Porsche и Ferrari.

Братья Албан и Аттила Шибер основали музей в 2016 году, чтобы показать всем желающим свою коллекцию, собранную в течение жизни.



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