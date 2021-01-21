Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон опубликовала совместный снимок с австралийским интернет-журналистом, телеведущим и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Фото появилось в Инстаграме звезды 19 января.

На черно-белом снимке Ассанж обнимает модель, одетую в облегающее черное платье, за талию.

"Мир наблюдает", - подписала кадр 53-летняя Андерсон.

Когда сделано фото, неизвестно, ведь с апреля 2019 года Ассанж содержится в британской тюрьме Белмарш.

В комментариях отметились несколько знаменитостей. Например, фотограф Дэвид Лашапель написал: "Всем в этом мире нужна Памела".

Как сообщала "Страна", на днях суд в Лондоне отказался освобождать Ассанжа под залог.

В прошлом году мы также рассказывали, что Пэм развелась с пятым по счету мужем после 12 дней в браке.