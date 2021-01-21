Памела Андерсон опубликовала фото, на котором ее обнимает опальный журналист Ассанж
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон опубликовала совместный снимок с австралийским интернет-журналистом, телеведущим и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Фото появилось в Инстаграме звезды 19 января.
На черно-белом снимке Ассанж обнимает модель, одетую в облегающее черное платье, за талию.
"Мир наблюдает", - подписала кадр 53-летняя Андерсон.
Когда сделано фото, неизвестно, ведь с апреля 2019 года Ассанж содержится в британской тюрьме Белмарш.
В комментариях отметились несколько знаменитостей. Например, фотограф Дэвид Лашапель написал: "Всем в этом мире нужна Памела".
Как сообщала "Страна", на днях суд в Лондоне отказался освобождать Ассанжа под залог.
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