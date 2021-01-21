Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Полтаве начали досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, что привело к гибели 15 человек во время пожара в харьковском доме престарелых. Открыто уголовное производство по статье о служебной халатности.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР на своей странице в Facebook.

"Проводятся следственные действия, в рамках которых проверяется информация о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности", - сообщили в ведомстве.

Во время пожара в харьковском доме престарелых погибло 15 человек, еще 11 пострадали. "Страна" следит за событиями вокруг происшествия в обновляемом материале. По предварительной версии полиции причиной смертельного пожара стало задымление.

В связи с произошедшим премьер-министр Денис Шмыгаль созвал экстренное заседание Кабмина. Инцидент квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.