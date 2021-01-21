После страшного пожара в харьковском доме престарелых министр внутренних дел Арсен Аваков предложил провести проверку интернатов для пожилых людей, которые рекламируют в интернете и по ТВ. А также собрать информацию об изготовителях такой рекламы.

Его слова приводит "Интерфакс-Украина".

"Особый цинизм заключается в том, что этот дом рекламировался на телевидении и в интернете... Профессионально снятый ролик. Поэтому есть дополнительное предложение: все интернаты для престарелых, которые рекламируют свои услуги в интернете, необходимо проверить и дать поручение подготовить полную информацию... Проверить рекламистов на наличие разрешений, существуют ли они вообще", - сказал Аваков на внеочередном заседании Кабмина.

Он добавил, что, по предварительным данным, сгоревший дом "вообще не существовал в планах города".

"Поэтому предлагаю комплексный подход и комплексную проверку", - подытожил глава МВД.

Ранее в полиции называли возможную причину пожара в доме престарелых.

Как писала "Страна", у предполагаемого владельца злополучного здания есть еще три дома, в которых, возможно, действуют такие же заведения для стариков.