По состоянию на четверг, 21 января, мировые цены на нефть эталонных марок начали умеренно снижатся на фоне ожиданий данных Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в пятницу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 КСК в четверг составляет $55,99 за баррель, что на $0,09 (0,16%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $53,14 за баррель, что на $0,1 (0,19%) ниже уровня на закрытие рынка в среду.

По словам аналитиков, давление на котировки в четверг оказывают опубликованные накануне данные о запасах в США Американского института нефти (API). Согласно им, запасы на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей.

Данные показали рост запасов впервые после трехнедельного снижения, отмечает финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, слова которого приводит MarketWatch.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Кроме этого, опасения, связанные с возможностью снижения мирового спроса на нефть, повышаются на фоне вспышек в Китае нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Европе.

"Новые ограничительные меры в КНР оказывают давление на перспективы глобального спроса на нефть, поскольку китайский спрос был одним из главных драйверов улучшения фундаментальных факторов для нефтяного рынка", - говорит аналитик Third Bridge Питер МакНэлли, которого цитирует агентство Bloomberg.

Импорт нефти в Японию может упасть на 5-10% в 2021 году, если в стране сохранится текущая эпидемиологическая ситуация, считает президент Японской нефтяной ассоциации Цутому Сугимори, на которого ссылается S&P Global Platts.

В то же время, вступление Джо Байдена в должность президента США в среду сдерживает снижение нефтяных цен. Трейдеры надеются на то, что новый американский президент предоставит дополнительную поддержку экономике.

"Президент Байден также подтвердил свое стремление более решительно бороться с пандемией, что в перспективе также поддержит потребление нефти", - отмечают аналитики ANZ.

Напомним, под санкции США попала одесская компания Fides Ship Management за поставки нефти из Венесуэлы.

Также сообщалось, что 8 января цена нефть поднялась выше $55 за баррель впервые с февраля-2020.