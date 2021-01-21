Глава Национальной полиции заявил, что задымление, которое привело к трагическому пожару в доме престарелых в Харькове, было рядом со счётчиком, в здании должны были чинить газовое оборудование. Произошедшее было квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Об этом сообщили в ходе внеочередного заседания правительства.

В частности, глава Нацполиции Игорь Клименко говорит, что по предварительным данным, сегодня должны были ремонтировать газовое оборудование в этом доме, задымление было в районе газового счетчика.

К тому же, по словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, дом престарелых не числился ни в каких регистрационных и разрешительных документах "как объект с массовым пребыванием людей".

Отметим, что по данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрированы никакие учреждения соцзащиты.

Напомним, огонь в переоборудованном под дом престарелых двухэтажном здании вспыхнул в четверг, 21 января, около 15:03. По предварительной информации, на момент ЧП в заведении находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 госпитализированы. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16:14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

Мы сообщали, что "Страна" ведет онлайн-репортаж о событиях вокруг пожара в доме престарелых в Харькове. В связи с произошедшим премьер-министр Шмыгаль созвал экстренное заседание Кабмина.

К тому же, по поручению Президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с Министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии.

Также мы сообщали, что руководителей и сотрудников сгоревшего дома престарелых доставили в отделение.