Президент Аргентины Альберто Фернандес привился от коронавируса разработанной в России вакциной "Спутник V".

Об этом он написал вечером 21 января (по киевскому времени) в своем Твиттере.

"Сегодня я получил вакцину "Спутник V". Я благодарю Институт Гамалеи за его научную работу, тех, кто работал, чтобы она дошла до нас, и весь медицинский персонал нашей страны за его огромную преданность делу", - написал президент и добавил, что "вакцинация способствует укреплению иммунитета против коронавируса".

Также Фернандес призвал подписчиков последовать его примеру.

Ранее "Страна" сообщала, что использование российской вакцины "Спутник V" одобрили в Объединенных Арабских Эмиратах.

Мы также писали, что венгерский регулятор одобрил применение российского "Спутника V".