В Запорожской области, где двое заключенных продали товаров на четверть миллиона, у двух девушек правоохранители изъяли наркотиков и психотропных веществ более чем семь миллионов гривен.

Об этом сообщает полиция региона на своем сайте.

"Распространением "Альфа PVP", каннабиса и таблеток экстази занимались две подруги в возрасте 16 и 18 лет. Они получали запрещенный товар по почте, фасовали в съемной квартире и присылали клиентам в другие области страны", - рассказали правоохранители.

В частности, для реализации товара, в целях конспирации, злоумышленницы использовали вымышленные анкетные данные. Одну из злоумышленниц полицейские задержали, когда она получила очередную посылку с запрещенными веществами. У нее изъяли два пакета с "Альфа PVP" общим весом около килограмма.

По данным правоохранителей, информацию о незаконной деятельности двух жительниц области получили оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью в Запорожской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции (УБН ДБН НПУ).







Во время обыска в квартире, которую преступницы арендовали и организовали под фасовочный цех, было изъято более тысячи слип-пакетов различных объемов с расфасованными наркотиками и психотропами весом более шести килограммов, таблетки экстази, а также мобильные телефоны, фасовочные материалы с логотипом "лавки" и электронные весы.

"Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет более семи миллионов гривен", - сообщили в полиции, добавив, что теперь девушкам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.









Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области задержали продавца наркотиков с амфетамином на полмиллиона гривен. По словам правоохранителей, мужчину задержали возле отделения почты с только что полученной партией психотропного вещества.

Также напомним, что в Киеве нашли лабораторию с наркотиками на 35 миллионов. Они втайне от других работников проводили отправки, за работу расплачивались криптовалютой.