Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий заявил о нарушении Конституции и законодательства сотрудниками Управления государственной охраны (УГО) и потребовал их привлечения их к ответственности.

Об этом идет речь в открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, опубликованному на сайте КСУ.

"Прошу безотлагательно предпринять предусмотренные законом меры по разблокированию работы КС,.. привлечению к установленной законом ответственности (в частности, увольнения с должностей) руководителей и других сотрудников УГО, причастных к блокированию работы КС и выполнения судьями КС и его председателем своих должностных полномочий", - говорится в обращении от 21 января, опубликованном на сайте КС.

Также Тупицкий просит реализовать принцип законности в деятельности УГО с тем, чтобы сделать невозможным в будущем "использование этой военизированной структуры для достижения противоправных целей".

"Считаю необходимым немедленный созыв президентом Украины заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины для его (этого вопроса - Ред.) рассмотрения", - говорится в тексте обращения председателя КС.

Тупицкий добавляет, что Конституция не наделяет президента полномочиями отстранять судью КС от должности, а также ни Основной закон, ни закон о КС не предусматривают института отстранения судьи КС от должности. Кроме того, отмечает он, вследствие указа статус судьи и, следовательно, административной должности главы КС, им не утрачен. В то же время, Конституция и закон о КС устанавливают гарантии независимости и неприкосновенности судьи КС, запрещающие влияние на него каким-либо образом, что и было нарушено сотрудниками УГО, не пустившими его и других судей КС в здание суда 19 января. Глава КС расценивает это как препятствование служебной деятельности судей, руководителя КС и блокирование работы суда.

"Все входы в админздание КС и въезды на территорию были перекрыты неизвестными лицам в камуфляжной форме… без опознавательных знаков, и они категорически отказались сообщить, кто они… По имеющейся информации, к блокированию работы КС и препятствованию выполнения судьями КС и его председателем своих должностных обязанностей было задействовано спецподразделение УГО "Булат", - написал Тупицкий.

По его словам, сотрудники УГО не пропускали служебные автомобили отдельных судей КС на территорию суда 19, 20 и 21 января, при этом не предъявляя документов, которые бы содержали основания для прохода в здание суда, а лишь ссылались на некий устный "приказ" руководства.

Глава КС отмечает, что такие их действия содержат признаки ряда преступлений, связанных с превышением служебных полномочий, вмешательством в деятельность судебного органа, захвата обеспечивающих деятельность органов государственной власти зданий, и сообщил, что вместе с другими судьями КС уже подал соответствующие заявления в прокуратуру.

"Особая опасность таких действий сотрудников УГО заключается в отсутствии гарантий того, что таким же образом во исполнение "приказа" своего руководства они не заблокируют деятельность любого органа государственной власти в Украине… Это может привести к узурпации государственной власти, противоправной смене конституционного строя, формированию полицейского государства и установлению диктатуры", - заявляет Тупицкий.

Напомним, Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения, однако не пришел и не предоставил документов об уважительности причин неявки.

После этого 29 декабря Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ. Затем он подписал указ об отстранении Александр Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей. 19 января Госбюро расследований сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям.