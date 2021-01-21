В связи с произошедшим сегодня трагическим пожаром в доме престарелых в Холодногорском районе Харькова 22 января будет объявлен траур по погибшим.

Об этом сообщает исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов на своей странице в Telegram.

"В связи с сегодняшними трагическими событиями, в Харькове будет объявлен однодневный траур. Я выражаю искренние соболезнования всем семьям, которые постигла невосполнимая утрата. Скорбим вместе с вами", - говорит Терехов.





Ранее мы сообщали, что появилось видео смертельного пожара в харьковском доме престарелых, в котором. По предварительной информации площадь пожара составляет 100 квадратных метров, погибли мере 15 человек.

Напомним, что "Страна" следит за событиями, произошедшими сегодня, 21 января, в Харькове. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.